Грудень, 08 в 14:39

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Росію відповісти за звірства, вчинені її військами в Україні.

Про це Томас-Грінфілд написала в Twitter, коментуючи новий звіт Управління ООН з прав людини, опублікований 7 грудня.

У документі йдеться, що щонайменше 441 мирного жителя було вбито російськими військами протягом перших тижнів після того, як президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам вторгнутися в Україну.

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Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) задокументувало масові страти та напади у десятках міст трьох областей і попередило, що фактична кількість жертв у Київській, Чернігівській та Сумській областях, ймовірно, набагато вища.

У звіті висвітлювалося вторгнення Москви з 24 лютого до початку квітня та зібрано свідоцтва зі 102 міст і сіл України.

– Зазначені дії були вчинені російськими збройними силами, які контролюють ці райони, і призвели до загибелі 441 мирного жителя (341 чоловік, 72 жінки, 20 хлопчиків та 8 дівчаток), – сказано у документі.

У звіті говориться, що багато тіл, задокументованих у звіті, мали ознаки того, що жертви могли бути вбиті навмисно. Москва неодноразово заперечувала напад на мирних жителів у ході своєї так званої спеціальної військової операції.

Фото: United States Mission to the United Nations