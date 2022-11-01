Там всіх перерізали: окупант про звірства армії РФ під час відступу з Лимана

Листопад, 01 в 19:10

У перехопленій розмові українською розвідкою російський окупант хизується “подвигами” решти загарбників РФ перед дружиною чи подружкою.

Він розповів, що під час відступу з Лимана на Донеччині окупанти вбивали місцевих мешканців.

— Коли відступили з Лимана, там всіх поперерізали. Чоловіків і старих… повбивали, – каже окупант.

Обговорюючи контрнаступ ЗСУ, рашист каже, що вони зараз штурмують території, з яких раніше відступили. А також зізнається у сексуальному насильстві над місцевими мешканками

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— Коли відходили, баб ґвалтували… Хлопці розказували, як вони там кричали, – розказує рашист.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Лимана на Донеччині.

Наприкінці жовтня Нацполіція у Донецькій області повідомила, що виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані.