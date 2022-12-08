Грудень, 08 в 17:29

Під час контррозвідувальних заходів на об’єктах УПЦ (МП) в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях СБУ виявила російські паспорти, прокремлівську літературу, “документи” окупаційних адміністрацій, прапори терористичних організацій “Л/ДНР” та багато іншого.

Встановлено, що архімандрит – настоятель Успенського собору – був присутній у кремлівській залі під час оголошення про “анексію” чотирьох українських регіонів.

Пізніше, за кілька днів до звільнення міста, священик втік у супроводі російських загарбників у тимчасово окуповані райони українського Півдня.

Зараз дивляться

В Успенському соборі правоохоронці виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсону.

Подальший огляд церковних приміщень дозволив знайти перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации рф” та російські паспорти місцевих священиків, отримані цього року, під час окупації Херсону.

СБУ розпочала кримінальне провадження за даними фактами у звинуваченні в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану КК України.

Тим часом на Черкащині у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі знайшли прапор так званої “новоросії” і бібліотеку з російською пропагандистською літературою.

У Житомирській області, на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту, викрили колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному житомирському монастирі знайшли людину, яка вважається безвісти зниклою з 2020 року.

У приміщеннях Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайшли тексти молитов за країну-агресора та російські “підручники”, в яких вихваляють кремлівський режим.

Усі вилучені матеріали наразі направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.