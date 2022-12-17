Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Салліван

Грудень, 17 в 9:33

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд.

Про це в інтерв’ю заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

– Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою. І якщо і коли дипломатія дозріє, вони (українці, – Ред.) опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів, – зазначив він.

Крім того, Салліван додав, що адміністрація Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність. Саме тому вона звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже $38 млрд на військову підтримку і гуманітарну допомогу.