Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги на €8,35 млрд у межах кредитної програми ЄС обсягом €90 млрд.

Про це повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Меморандум Єврокомісії щодо надання Україні €8,35 млрд

За словами єврокомісара, сьогодні було офіційно підписано меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової підтримки України.

Зараз дивляться

— Сьогоднішнім підписанням ми впевнено просуваємося до отримання першого траншу позики на підтримку України. Ця підтримка зміцнить стійкість економіки України, збільшить внутрішні доходи та посилить боротьбу з корупцією, — заявив Домбровскіс.

Він зазначив, що документ визначає політичні умови, які українська сторона має виконати для отримання кожного траншу макрофінансової допомоги.

Згідно з регламентом, ці умови мають фіскальний характер і охоплюють три основні напрями:

мобілізацію доходів;

підвищення ефективності державних витрат;

удосконалення системи управління державними фінансами.

Умови для отримання першого траншу передбачають виконання заходів за всіма трьома напрямами.

Зокрема, йдеться про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, розроблення секторальних стратегій державних інвестицій, а також реформування Митного кодексу України.

— Ця підтримка пов’язана з чіткими умовами проведення реформ і вкотре демонструє непохитне зобов’язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — зазначив єврокомісар.

Наступним етапом має стати ратифікація меморандуму Верховною Радою України.

Після завершення всіх процедур і набуття документом чинності Єврокомісія продовжить виконання необхідних кроків для виділення першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі €3,2 млрд у червні 2026 року, якщо Україна виконає всі передбачені вимоги.

У Єврокомісії також повідомили, що ЄС покриває дві третини термінових військових і фінансових потреб України в межах кредитної програми підтримки на 2026–2027 роки.

Іншу частину фінансування мають надати міжнародні партнери.

Меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги є одним із документів, необхідних для надання Україні кредиту ЄС обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати перші транші європейської підтримки на €90 млрд уже в червні.

Фото: Валдіс Домбровскіс

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.