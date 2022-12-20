Ситуація з електропостачанням складна, зберігається значний дефіцит – Укренерго

Грудень, 20 в 13:26

Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужностей.

Як повідомили в НЕК Укренерго, у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Очікується, що сьогодні вдасться включити обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

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– Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на Сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що ремонтні бригади генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві відновили систему водопостачання.

Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.