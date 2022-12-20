Грудень, 20 в 16:31

Ризик нападу з боку Білорусі цієї зими існує, хоча не в інтересах керівництва держави залучати своїх військовослужбовців та втрачати їхній військовий потенціал.

Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

– Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому був цей візит (президента РФ Володимира Путіна до Білорусі – Ред.). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати, розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди у Білорусі набагато нижчий, ніж в Росії? У звичайних білорусів немає внутрішнього покликання воювати з українцями. Звісно, вони військові, вони виконають наказ згідно з їхніми статутами. Але що буде далі після перетину українсько-білоруського кордону – для них такої однозначності немає, – сказав він.

Резніков наголосив, що Україна серйозно оцінює всі ризики, тому наші військові готові до будь-якого розвитку подій.

Зараз дивляться

За словами міністра, окупанти поки не сформували ударне угруповання, необхідне для наступу з території Білорусі.

– Ми оцінюємо, в першу чергу, готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання. В тому, що в цьому будуть залучені саме білоруські Збройні сили, – це питання друге. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне угруповання. Станом на сьогоднішній день такого ударного угруповання не сформовано. Їм потрібен час, і ми це побачимо, – сказав він.