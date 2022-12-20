Декабрь, 20 в 16:31

Риск нападения со стороны Беларуси этой зимой существует, хотя не в интересах руководства государства привлекать своих военнослужащих и терять их военный потенциал.

Так считает министр обороны Украины Алексей Резников.

– Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому был этот визит (президента РФ Владимира Путина в Беларусь – Ред.). Но готово ли белорусское руководство их использовать, понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в Беларуси намного ниже, чем в России? У обычных белорусов нет внутреннего призвания воевать с украинцами. Конечно, они военные, они выполнят приказ по их уставам. Но что будет дальше после пересечения украинско-белорусской границы – для них такой однозначности нет, – сказал он.

Резников подчеркнул, что Украина серьезно оценивает все риски, поэтому наши военные готовы к развитию событий.

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По словам министра, оккупанты пока не сформировали ударную группировку, необходимую для наступления с территории Беларуси.

– Мы оцениваем, в первую очередь, готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку. В том, что в этом будут вовлечены именно белорусские Вооруженные силы – это вопрос второй. Территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там свою ударную группировку. По состоянию на сегодняшний день такая ударная группировка не сформирована. Им нужно время, и мы это увидим, – сказал он.