Несправедливі графіки відключень. Під час перевірок обленерго виявили майже 200 порушень

Грудень, 21 в 16:00

Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення під час застосування графіків відключень світла.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Зазначено, що найпоширенішими порушеннями є:

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порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідерами щодо виявлених порушень є Волиньобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго, ДТЕК Київські електромережі, Тернопільобленерго та Чернігівобленерго.

Водночас найменше порушень зафіксовано в Прикарпаттяобленерго, Харківобленерго та Кіровоградобленерго.

Держенергонагляд зобов’язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.