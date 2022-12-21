Несправедливые графики отключений. В ходе проверок облэнерго выявили почти 200 нарушений

Декабрь, 21 в 16:00

Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключения света.

Об этом идет речь на правительственном портале.

Отмечено, что наиболее распространенными нарушениями являются:

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нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Лидерами по выявленным нарушениям являются Волыньоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети, Полтаваоблэнерго, ДТЭК Киевские электросети, Тернопольоблэнерго и Черниговоблэнерго.

В то же время меньше всего нарушений зафиксировано в Прикарпатьеоблэнерго, Харьковоблэнерго и Кировоградоблэнерго.

Госэнергонадзор обязал облэнерго устранить нарушения до 31 декабря.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что мероприятия по проверке операторов должны проходить на постоянной основе на период военного времени.