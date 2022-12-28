Грудень, 28 в 18:04

Мінреінтеграції оновило перелік територій, які вважаються тимчасово окупованими або на яких ведуться чи велися бойові дії.

До нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і м. Києва.

– Території, які зазначаються у переліку, поділяються на території, які окуповані РФ, і території, на яких ведуться (велися) бойові дії. Своєю чергою території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на території можливих бойових дій і території активних бойових дій. Також до переліку ретроспективно включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року й на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися, – повідомили в Мінреінтеграції.

На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

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Також право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, які розташовані на територіях, окупованих Російською Федерацією і на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій).

Перелік не є фіксованим. Він регулярно оновлюється. Якщо людина зареєстрована в одній з областей з переліку, але не може знайти в ньому свою територію, рекомендують звернутися до відповідної військової адміністрації та уточнити інформацію.