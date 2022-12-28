Грудень, 28 в 17:26

Для перемоги у війні Україна потребує масових літаків, зокрема американських винищувачів F-16. Про це заявив льотчик Вадим Ворошилов з позивним Karaya.

Він зазначив, що зараз наші військові пілоти виконують такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проектування літаків, які є у ЗСУ.

– F-16 – один із наймасовіших літаків cвого класу в світі. Тому ми зможемо їх обслуговувати і, найголовніше, завдяки нашим західним партнерам у нас не буде браку в засобах ураження. Це – основні пункти, чому саме F-16, – сказав Ворошилов.

За словами льотчика, російські пілоти, маючи перевагу у повітрі, виконують завдання так, як це написано у підручнику з тактичної та вогневої підтримки.

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– Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу. Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу, – додав він.

Ворошилов також наголосив, що російські війська мають суттєву перевагу в повітряних суднах і наземних засобах ППО.

Нагадаємо, 5 грудня президент Володимир Зеленський присвоїв Вадиму Ворошилову звання Героя України “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу”.

У середу, 28 грудня, льотчика Karaya разом з іншими героями нагородили у Верховній Раді.