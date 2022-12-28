Декабрь, 28 в 17:26

Для победы в войне Украина нуждается в массовых самолетах, в том числе американских истребителях F-16. Об этом заявил летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya.

Он отметил, что сейчас наши военные пилоты выполняют такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования самолетов, имеющихся в ВСУ.

— F-16 – один из самых массовых самолетов своего класса в мире. Поэтому мы сможем их обслуживать и, самое главное, благодаря нашим западным партнерам у нас не будет недостатка в средствах поражения. Это основные пункты, почему именно F-16, — сказал Ворошилов.

По словам летчика, российские пилоты, имея преимущество в воздухе, выполняют задачи так, как написано в учебнике по тактической и огневой поддержке.

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– Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира. Раскрыть наш потенциал на все 100% помогут истребители западного типа, – добавил он.

Ворошилов также подчеркнул, что российские войска имеют существенное преимущество в воздушных судах и наземных средствах ПВО.

Напомним, 5 декабря президент Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины “за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу”.

В среду, 28 декабря, летчика Karaya вместе с другими героями наградили в Верховной Раде.