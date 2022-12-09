Грудень, 09 в 17:37

Український військовий льотчик Вадим Ворошилов з позивним Karaya розповів, як йому вдалося збити п’ять іранських дронів над Вінницею і катапультуватися.

За словами Вадима, це сталося 12 жовтня, тоді його ранок почався о 04:00.

– Подали сигнал “повітря”. Один льотчик знищив два “шахеди” на півдні України. Наступним пішов я. Також знищив три, виконав посадку на оперативному аеродромі. Далі був робочий день по іншим задачам, а ввечері знову почалися атаки, – згадав льотчик.

Вадим працював у небі Вінницької області. П’ята ціль того дня стала фатальною для його літака.

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– Я виконав наведення та перехоплення повітряної цілі. На жаль, після її знищення, уламками вибуху було пошкоджено мій літак. Відбулося руйнування скла кабіни та передньої носової частини літака, – розповів він.

Льотчик отримав незначні поранення, зокрема порізи, але кров заважала оперативно оцінити ситуацію.

– Перша думка – так не хочеться катапультуватися. По курсу побачив, що попереду є населений пункт. Перевірив керування літака: він вже був частково некерованим. Тому, побачивши перед собою чорну ділянку, я встановив, що це поле. Далі вже почалася пожежа всередині кабіни літака. І коли язики полум’я вже почали добиратися до мене, я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка, – розповів Ворошилов.

У День Збройних сил Вадим опублікував фото зі своїм закривавленим обличчям в Instagram. За словами льотчика, він зробив його з практичних міркувань, щоб оцінити “стан свого здоров’я і ситуацію”.

Після успішного катапультування з пошкодженого літака Вадим спускався на землю дві хвилини.

– Встиг про все подумати, все побачити, спланувати подальші дії після приземлення. Часу вистачило, – згадав Вадим.

Після приземлення Ворошилов зателефонував командиру, потім його телефон вимкнувся і Вадим вирішив самостійно шукати допомогу. Він приземлився за 8 кілометрів від місця падіння літака.

Льотчик зміг дійти до найближчої хати в одному з сіл, де його зустріла подружня пара. Після катапультування місцеві вже охрестили його “привидом Вінниці”.

– Кровотеча була мінімальна, невеликий біль в спині, але я розумів, що це нормально після катапультування, – згадав він.

За словами Ворошилова, швидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які Україна отримала від міжнародних партнерів, стали несподіванкою для російських окупантів.

Вони дуже полегшили роботу українській тактичній авіації, штурмовикам, які працюють по передній лінії фронту.

Наразі українські пілоти чекають від міжнародних партнерів на літаки серії F.

– На жаль, ворог має більш сучасні зразки авіаційного озброєння, але з появою літаків серії F все зміниться на нашу користь. Для наших реалій краще F-15. Повітрозабірники розташовані вище, це дозволить їх безпечну експлуатацію з наших аеродромів, – сказав льотчик.

Зазначимо, що 5 грудня президент Володимир Зеленський присвоїв Вадиму Ворошилову звання Героя України “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу”.

Фото: Вадим Ворошилов