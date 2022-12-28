Збудували обширну оборону. Британська розвідка пояснила, чому Кремінна така важлива для окупантів

Грудень, 28 в 11:22

Останнім часом російські війська зміцнили лінію фронту в районі Кремінної Луганської області на тлі посилення тиску з боку ЗСУ.

Про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що Кремінна стала відносно вразливою після того, як українські військові просунулись уперед на захід через місто Лиман у жовтні.

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– Росія збудувала обширну оборону в цьому районі і, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту саме тут. Цей район має важливе логістичне значення для російського фронту на Донбасі, а також є важливим містом Луганської області, – йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що для Кремля “звільнення” цієї території є основним виправданням війни.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної точаться важкі бої, РФ стягує туди величезну кількість резервів і техніки. За словами Гайдая, Кремінна є стратегічним населеним пунктом у ланці оборони армії РФ, у випадку поразки угруповання росіян буде розбите на дві частини.

Джерело: Міноборони Великої Британії