Грудень, 27 в 21:02

Біля Кремінної на Луганщині точаться важкі бої, противник стягує туди величезну кількість резервів і техніки.

Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що звільнення кожних 500 метрів землі на Луганщині даються ЗСУ дуже важко.

– У росіян там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просувають потрохи вперед, – сказав він.

За словами Гайдая, Кремінна є стратегічним населеним пунктом в ланці оборони армії РФ, у випадку поразки угрупування окупантів буде розбите на дві частини.

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Також він зазначив, що поблизу Білогорівки атаки з боку РФ не зупиняються, проте українські Сили оборони міцно тримають оборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

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