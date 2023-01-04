ЗСУ зірвали плани РФ, але вона не відмовилася від зазіхань на всю Донеччину – Сирський

Січень, 04 в 14:28

Українським силам оборони вдалося зірвати плани ворога щодо захоплення Соледару та оточення Бахмуту у 2022 році. Однак Росія не відмовились від прагнення захопити усю Донецьку область.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

— Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлене їхнім командуванням завдання – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, – сказав він.

Сирський додав, що росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Адже наступальне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині.

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— Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала. Попри те, що наш ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нас, – наголосив генерал-полковник.

Напередодні у Міноборони Великої Британії зазначали, що частота атак російських військ під Бахмутом знизилась. Малоймовірно, що найближчим часом РФ досягне успіху на цьому напрямку.

Зазначено, що у середині грудня російські військові та найманці ПВК Вагнера посилили частоту піхотних атак навколо міста Бахмут. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.

Джерело: Military Media Center