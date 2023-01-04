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Факти / Україна

Сховались у захопленому будинку: на Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сховались у захопленому будинку: на Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів

На Бахмутському напрямку артилеристи знищили черговий взводний опорний пункт окупантів. Російські військові намагалися сховати його в одному із захоплених будинків.

Про це повідомила 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів зимового походу у Facebook.

– Лицарська артилерія невпинно випалює окупантів. Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, але від наших богів війни не сховаєшся. Кожен зруйнований війною будинок ми обов’язково відбудуємо після нашої перемоги, а от країна-терорист, як і її армія, вже не підлягає відновленню, – йдеться в описі під відео.

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Раніше повідомлялося, що наступ росіян під Бахмутом застопорився, а частота атак знизилася.

Фото: скрін з відео

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