Поставки БМП Bradley до України з США та легких танків AMX-10 з Франції: що відбувається на 316-й день війни (онлайн)
Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку та просунулись вперед на 300 метрів, знищивши 9 окупантів;
Від обстрілу Росією Бахмуту загинули дві цивільні жінки;
Українські захисники за добу знищили російський штурмовик Су-25 та ударний вертоліт Ка-52;
Президент США Джо Байден підтвердив намір передати Україна БМП Bradley, коли ж у Раді нацбезпеки при Білому домі повідомили, що Вашингтон вже готує новий пакет військової допомоги для України.
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