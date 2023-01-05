Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Поставки БМП Bradley до України з США та легких танків AMX-10 з Франції: що відбувається на 316-й день війни (онлайн)

Поставки БМП Bradley до України з США та легких танків AMX-10 з Франції: що відбувається на 316-й день війни (онлайн)

Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку та просунулись вперед на 300 метрів, знищивши 9 окупантів;

Від обстрілу Росією Бахмуту загинули дві цивільні жінки;

Українські захисники за добу знищили російський штурмовик Су-25 та ударний вертоліт Ка-52;

Президент США Джо Байден підтвердив намір передати Україна БМП Bradley, коли ж у Раді нацбезпеки при Білому домі повідомили, що Вашингтон вже готує новий пакет військової допомоги для України.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:30 - 05 січня

Україна отримає більше бронетехніки для воїнів ЗСУ, зокрема, колісні танки французького виробництва. Це дає чітким сигнал всім партнерам, що немає жодних раціональних причин не постачати танки західного зразка Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернення 4 січня, коментуючи нову військову допомогу від Франції.

– Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців, – стверджує глава держави.

На його думку, це надзвичайно актуальний сигнал, тому що необхідно закінчити російську агресію проти України саме у 2023 році.

– Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей, – переконаний президент України.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка