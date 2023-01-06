Січень, 06 в 0:52

Українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області, де було, за різними оцінками, до 1 тис. російських військових.

Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко та Telegram-канал Николаевский Ванек.

– ЗСУ завдали удару по базі окупантів в Гаврилівці, Каланчацького району, Херсонської області, – повідомляють про десятки загиблих, в тому числі офіцерів, – написав Цаплієнко.

Він додав, що 5 січня українськими захисниками удар також було завдано по скупченню ворога в окупованому Токмаку Запорізької області.

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Telegram-канал Николаевский Ванек порівняв це з ударом ЗСУ по 19-му ПТУ у Макіївці, де були знищені сотні окупантів.

– У Херсонській області сьогодні стався аналог Макіївського випускничка. Сьогодні (5 січня, – Ред.) деякі могли прокинутися в Каланчацькому районі о 5-й ранку від сильних вибухів. У деяких селах, вдалині від місця прильоту відкрилися вікна і двері. А все тому, що були прильоти за розташуванням росіян у н.п. Гаврилівка Друга — 46.181359, 33.473553, – йдеться у повідомленні.

За даними Telegram каналу, до місця удару, що знаходився в гуртожиток заводу Таврида, напередодні перемістилося до 1 тис. окупантів.

Нагадаємо, напередодні в тимчасово захопленій Василівці Запорізької області накрили комендатуру окупантів. Медіа повідомляли, що серед російських солдатів багато втрат.

Фото: Цаплієнко_Ukraine Fights