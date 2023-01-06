Январь, 06 в 0:52

Украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области, где было, по разным оценкам, до 1 тыс. российских военных.

Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и Telegram-канал Николаевский Ванек.

— ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Гавриловке, Каланчацкого района, Херсонской области, — сообщают о десятках погибших, в том числе офицеров, — написал Цаплиенко.

Он добавил, что 5 января украинскими защитниками удар также был нанесен по скоплению врага в оккупированном Токмаке Запорожской области.

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Telegram-канал Николаевский Ванек сравнил это с ударом ВСУ по 19-му ПТУ в Макеевке, где были уничтожены сотни оккупантов.

— В Херсонской области сегодня произошел аналог Макеевского выпускничка. Сегодня (5 января, — Ред.) некоторые могли проснуться в Каланчацком районе в 5 утра от сильных взрывов. В некоторых селах, вдали от места прилета открылись окна и двери. А все потому, что были прилеты по расположению россиян в н.п. Гавриловка Вторая — 46.181359, 33.473553, — говорится в сообщении.

По данным Telegram канала, к месту удара, находившемуся в общежитие завода Таврида, накануне переместилось до 1 тыс. оккупантов.

Напомним, накануне во временно захваченной Васильевке Запорожской области накрыли комендатуру оккупантов. Медиа сообщали, что среди российских солдат много потерь.

Фото: Цаплієнко_Ukraine Fights