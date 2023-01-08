Місто напівоточили: Арестович розповів, що зараз відбувається у Соледарі

Січень, 07 в 23:04

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз відбувається в районі Соледара Донецької області. Раніше з’явилася непідтверджена інформація про те, що місто опинилося під контролем воїнів ЗСУ.

– У Соледарі досить важка обстановка. Його напівоточили, тобто в таку підкопку взяли. Це добре видно на карті (бойових дій, – Ред.). Обстановка важка, але стабільно контрольована. Все, що сказали про взяття Соледара, – повна брехня. Все, що сказали про прорив центру, – брехня. Центр Соледара – це досить умовна категорія, це ж набір шахів, по суті районів, розбитих на шахи. Там є, звичайно, умовний центр, але вони туди не зайшли. Їхні основні зусилля – відрізати Соледар від Бахмута з півдня і перерізати дорогу Соледар – Слов’янськ. Ось вони й просуваються туди зрозуміло як – це ділянка поля перед Бахмутом. Там просто трупи в поломку, – стверджує він.

Арестович прокоментував можливу перспективу захоплення Соледара і Бахмута Донецької області російськими окупантами. На його думку, для РФ нічого не зміниться, крім величезних втрат особового складу армії.

– Не знаю, запевняти наших глядачів, що Соледар не візьмуть? Можуть і взяти, а можуть і не взяти, подивимося за обстановкою. Бахмут точно не візьмуть, а Соледар – подивимося. Але уявімо собі, що взяли Соледар і Бахмут, і що це змінить? Нічого взагалі, тому особливо в таку ціну потрібно бути особливим любителем захоплення міст, щоб покласти під 80 тис. убитими та пораненими, – зазначив Арестович.