Січень, 13 в 22:41

Російські окупанти гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога

Про це у вечірньому зверненні 13 січня повідомив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що важка битва за Донеччину триває.

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– Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села Сходу нашої держави триває. Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання! – сказав він.

За словами Зеленського, завдяки переговорам цього тижня вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України.

– Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме: контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об’єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, й повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, щоб утілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти, – сказав президент.