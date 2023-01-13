США обіцяють якнайкраще відповідати на запити щодо озброєння України

Січень, 13 в 6:54

США обіцяють задовольняти потреби України щодо військової допомоги.

Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі на брифінгу.

Таким чином Кірбі прокоментував можливе надання Україні танків Abrams.

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– Сполучені Штати продовжать надавати допомогу для безпеки… якнайкраще, відповідаючи потребам українців, — зазначив представник США.

За словами Кірбі, він не має наміру випереджати рішення президента Джо Байдена.