Ніхто більше не у безпеці: Джапарова закликала ООН підтримати створення трибуналу над Росією

Січень, 13 в 1:00

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала держави Організації Об’єднаних Націй підтримати резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.

Про це вона заявила під час дебатів на Радбезі ООН щодо верховенства права, які ввечері 12 січня проходили у Нью-Йорку.

Саму резолюцію мають незабаром винести на розгляд Генеральної асамблеї ООН.

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– Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної асамблеї, – сказала Джапарова.

Вона нагадала, що через агресію РФ ніхто з членів ООН не може відчувати себе в безпеці.

– Право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, є чітким сигналом для усіх присутніх у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці, – сказала заступниця очільника МЗС.

За її словами, зловживання Росією правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН та напад на іншу державу-члена Організація означає, що безпека у світі зруйнована і міжнародний мир поставлений під сумнів.

Еміне Джапарова нагадала, що український президент Володимир Зеленський пропонує впровадити Формулу миру, яка складається з десяти пунктів.

Заступниця міністра закордонних справ заявила, що єдиним способом досягти миру є притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, подібно до того, що було з керівництвом нацистської Німеччини.

Вона нагадала, що майже 88 років тому Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, що відкрило шлях до Нюрнберзького процесу.

– Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії, – наголосила Джапарова.

На початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявляв, що вже задокументовано вже майже 50 тис. злочинів, скоєних унаслідок російської агресії проти України.

Президент також наголосив, що для притягнення Росії до відповідальності необхідно буде створити окремий трибунал, який об’єднає можливості України та Міжнародного кримінального суду.

Зокрема, президенти США та Франції за підсумками зустрічі випустили спільну заяву, в якій оголошено про плани докласти зусиль, аби притягнути Росію до відповідальності за звірства та злочини на території України.

Джерело: UN web TV