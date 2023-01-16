У Німеччині розпочались розширені навчання українських військових

Січень, 16 в 9:26

У неділю, 15 січня, США розпочали розширені навчання українських захисників у Німеччині.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Associated Press.

– Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п’яти-восьми тижнів, – йдеться в повідомленні.

Міллі, який має намір 16 січня відвідати місце проведення тренувань зазначив, що учасники програми приїхали з України кілька днів тому. У Німеччині є повний набір спорядження та озброєння, необхідний для навчань.

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– Так звана загальновійськова підготовка спрямована на відточування навичок українських сил, щоб вони були краще підготовлені до початку настання або відбиття будь-якої хвилі російських атак. Вони дізнаються, як краще переміщати та координувати свої підрозділи розміром із роту та батальйон у бою, використовуючи комбіновану артилерію, бронетехніку та наземні сили, – зазначив американський генерал.

За його словами, українські захисники мають бути готові до того, як почнуться “весняні дощі”.

США вже навчили понад 3100 українських військовослужбовців тому, як використовувати та обслуговувати певну зброю та техніку, включаючи гаубиці, бронетехніку та високомобільну артилерійську ракетну систему, відому як HIMARS. Інші країни також проводять тренування з наданої ними зброї.

У грудні 2022 року стало відомо, що Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для Сил оборони України. Очікується, що розширене навчання дозволить американцям навчати приблизно від 600 до 800 українських військовослужбовців щомісяця.