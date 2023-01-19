Президент Євроради прибув до Києва
Фото: Depositphotos
У четвер, 19 січня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва.
Про це він написав у Twitter, опублікувавши відповідне фото.
– Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру, – написав Мішель.
???????????????? Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.Зараз дивляться
May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid
— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023
Раніше президент Євроради писав, що в українській столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та його командою.