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Факти / Світ

Президент Євроради прибув до Києва

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
шарль мішель
Фото: Depositphotos

У четвер, 19 січня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва.

Про це він написав у Twitter, опублікувавши відповідне фото.

– Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру, – написав Мішель.

Раніше президент Євроради писав, що в українській столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та його командою.

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