Січень, 19 в 11:51

У четвер, 19 січня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва.

Про це він написав у Twitter, опублікувавши відповідне фото.

– Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру, – написав Мішель.

???????????????? Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation. Зараз дивляться May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Раніше президент Євроради писав, що в українській столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та його командою.