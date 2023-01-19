Січень, 19 в 1:09

Американське видання Politico 18 січня повідомило, що Сполучені Штати 20 січня планують передати Україні системи GLSDB – малогабаритні високоточні бомби, що встановлюються на ракети.

Це дасть змогу Києву завдавати ударів по всій материковій Україні та діставати за кордони Росії, пишуть аналітики.

Вказані системи, що мають назву “бомба малого діаметра наземного базування” (GLSDB), є одним із кількох проєктів із запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників США.

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GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

Цей снаряд може запускатись з таких РСЗВ, як, наприклад, HIMARS.

Обидва компоненти, як бомба GBU-39, так і ракетний двигун M26, є поширеними компонентами на складах США. Масове виробництво дозволило скоротити ціну за РСЗВ від $40 тис. до $57 тис.

Снаряди мають касетну бойову частину, втім не підпадають під підписану у 2008 р. Конвенції про касетні боєприпаси.

Характеристики

Керована авіабомба GBU-39 важить 113,5 кг (бойова частина GBU – 17 кг).

Споряджена комбінованою системою наведення, зокрема й супутниковою.

Дальність польоту разом з ракетою M26 сягає 142 км (за іншими даними – понад 150 км), що дасть змогу Україні атакувати військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

Фото: SAAP