Українці 20 січня 2023 року чекали на рішення західних партнерів, які під час зустрічі Контактної групи з оборони України, що проходить на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, мали оголосити про нову оборонну підтримку для ЗСУ, зокрема щодо “розблокування” танків Leopard 2 з боку Берліна.

І хоч рішення Німеччини щодо танків за підсумками Рамштайну не було оголошено, партнери України все ж передадуть сотні одиниць легкої та середньо броньованої техніки та засоби, завдяки яким вдасться уразити ворога.

Що приніс Україні перший у 2023 році Рамштайн та які висновки та очікування можна зробити після нього – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Загалом, за підсумками засідання Контактної групи Україна отримає:

Зі свого боку Латвія заявила, що надасть вертольоти М-17, ПЗРК Stinger, безпілотники та інше обладнання, а також підготує 2 тис. військових ЗСУ.

Від Естонії в Україну піде пакет оборонної допомоги на $113 млн, куди увійдуть десятки гаубиць FH-70 і Д-30, а також сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Зокрема, за підсумками Рамштайну на пресконференції очільника Пентагону Ллойда Остіна він нагадав, що США оголосили пакет на $2,5 млрд допомоги, куди увійшло, зокрема:

Під час виступу на зустрічі в Німеччині міністр оборони Польщі Маріуш Блащак додав, що його Республіка надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

Окремо треба відзначити Велику Британію, яка першою з країн Європи погодилась передати Україні танки Challenger 2, але окрім танків, міністр оборони Британії Бен Воллес анонсував постачання 600 ракет Brimstone.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023