Січень, 20 в 22:04

Українці 20 січня 2023 року чекали на рішення західних партнерів, які під час зустрічі Контактної групи з оборони України, що проходить на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, мали оголосити про нову оборонну підтримку для ЗСУ, зокрема щодо “розблокування” танків Leopard 2 з боку Берліна.

І хоч рішення Німеччини щодо танків за підсумками Рамштайну не було оголошено, партнери України все ж передадуть сотні одиниць легкої та середньо броньованої техніки та засоби, завдяки яким вдасться уразити ворога.

Що приніс Україні перший у 2023 році Рамштайн та які висновки та очікування можна зробити після нього – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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Більше озброєння

Загалом, за підсумками засідання Контактної групи Україна отримає:

Системи протиповітряної оборони від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема, йдеться про ЗРК Patriot від ФРН;

ракети для Patriot, пускові установки і навчання бійців ЗСУ у Нідерландах;

придбання Канадою ППО NASAMS і снарядів до неї;

британські танки Challenger 2;

БМП CV90 і САУ Archer від Швеції;

19 гаубиць CAESAR від Данії, замовлених у Франції.

Зі свого боку Латвія заявила, що надасть вертольоти М-17, ПЗРК Stinger, безпілотники та інше обладнання, а також підготує 2 тис. військових ЗСУ.

Від Естонії в Україну піде пакет оборонної допомоги на $113 млн, куди увійдуть десятки гаубиць FH-70 і Д-30, а також сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

Зокрема, за підсумками Рамштайну на пресконференції очільника Пентагону Ллойда Остіна він нагадав, що США оголосили пакет на $2,5 млрд допомоги, куди увійшло, зокрема:

вісім ЗРК Avenger;

ракети NASAMS;

90 бронемашини Stryker;

58 БМП Bradley,

53 машини MRAP,

350 позашляховиків Humvee

тисячі артилерійських снарядів.

Під час виступу на зустрічі в Німеччині міністр оборони Польщі Маріуш Блащак додав, що його Республіка надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

Окремо треба відзначити Велику Британію, яка першою з країн Європи погодилась передати Україні танки Challenger 2, але окрім танків, міністр оборони Британії Бен Воллес анонсував постачання 600 ракет Brimstone.

За результатами зустрічі новопризначений міністр оборони ФРН Борис Пісторіус анонсував пакет військової допомоги Україні на весну, що сумарно складе понад €1 мільярд, де будуть, в основному, засоби протиповітряної оборони, пише CNN.

Таким чином Берлін планує передати систему Patriot, ще сім САУ Gepard, нові системи Iris-T SLM та керовані ракети до них. Також відзначилися Нідерланди, які заявили, що надішлють в Україну дві пускові установки та ракети для систем ППО Patriot, йдеться в заяві Міністерства оборони країни. Це сталося після того, як у вівторок на зустрічі з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про плани країни долучитися до США та Німеччини у відправленні систем Patriot в Україну. У п’ятницю на авіабазі Рамштайн у Німеччині було досягнуто домовленостей про прискорення цього процесу, ідеться в заяві міністерства. Читайте Танки, вертольоти і ППО: дев’ять країн оголосили про пакети військової допомоги напередодні Рамштайну При цьому міністр оборони України Олексій Резніков, схоже, задоволений результатами січневого Рамштайну. – Зустріч Рамштайн 8 на авіабазі Рамштайн завершилася. Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть з Україною і аплодує хоробрим українським солдатам та нашій мужній нації. Наша армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможено, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Чому без танків Leopard 2?

Напередодні Рамштайну західні оглядачі вказували, що підсумки засідання Контактної групи без ухвалення рішення про німецькі танки Leopard 2 буде означати провал засідання.

Перед початком саміту заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонскі заявив, що Німеччина має “фундаментальну проблему” з ідеєю відправити свої танки Leopard 2 в Україну.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не варто дивитись на Берлін так, наче він єдиний блокує коаліцію щодо постачання танків до України.

– Враження, яке іноді виникає, що є єдина коаліція, а Німеччина її блокує – помилкове. Багато союзників кажуть, що вони поділяють погляди, які я представив сьогодні. Є вагомі причини за надання (танків, – Ред.) і є вагомі причини проти. І в світлі загальної воєнної ситуації, яка триває вже майже рік, треба дуже ретельно зважувати всі за і проти, – сказав Пісторіус.

Він додав, що в німецькому уряді немає страхів щодо цього рішення, але водночас чиновники “є відповідальними за наші народи в Німеччині та Європі, і ми повинні збалансувати всі за і проти”.

– Я впевнений, що рішення буде ухвалено найближчим часом, але я не знаю коли, і я не знаю, як це рішення виглядатиме, – додав міністр оборони Німеччини.

Не танками єдині

Військово-політичний Олександр Коваленко в ефірі 7 каналу заявив, що для зміцнення позицій ЗСУ на Донецькому напрямку, в першу чергу, необхідно більше артилерії.

– Нам потрібно більше артилерії, САУ, ствольної артилерії, гаубиць, що можна буксувати, а також міномети. Тобто артилерія це головний фактор, який допоможе збільшити ефективність оборони саме на Донецькому плацдармі, – сказав він.

Водночас в Офісі президента України вважають, що січневе засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні можна назвати “бронетанковим”.

Як заявив заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, на його думку, перший Рамштайн у цьому році “створює нову реальність”.

– На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей Рамштайн створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати “бронетанковим Рамштайном”, – сказав він.

Сибіга додав, за результатами домовленостей на засіданні 20 січня Україна отримає “танковий аргумент” у війні з Росією.

– Ми чітко розуміємо, що на сьогодні практично вже сформована коаліція держав, яка готова нам передати танки Leopard. Звичайно, є певні формальності. Звичайно, ще має бути певна політична воля, але, мені здається, що переконання в необхідності надання танків є в тих ключових гравців, від яких залежить це уже практичне втілення. Те, що вони будуть, сумнівів немає, – сказав заступник голови ОПУ.

Андрій Сибіга додав, що зараз майже настав час, коли табу на постачання зброї для України, зокрема важкої бронетехніки, такої як танки, майже знято.

За його словами, наступним кроком партнерів Заходу у підтримці України має стати авіація.

Літаки F-16 для України

Перед початком саміту до учасників засідання звернувся президент Володимир Зеленський, який у віртуальному форматі закликав партнерів прискоритись із передачею Україні зброї.

Президент запропонував на наступному зібранні в Рамштайні надати Україні не тільки танки та бронетехніку, але й ракети більшої дальності та винищувачі F-16.

Як не дивно, але міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра підтримав цю ідею, і заявив, що уряд його держави готовий розглянути запит Києва щодо передачі літаків F-16, пише NL Times.

Коли наступний Рамштайн

Наразі немає точної дати, коли пройде наступне засідання. Втім між засіданнями можна помітити певну періодичність – більшість з них відбувались у другій половині кожного місяця, або на початку наступного, якщо якийсь з місяців було пропущено. Так, наприклад, у серпні не було засідання Контактної групи, але вже 9 вересня така зустріч у форматі Рамштайн відбулась.

Відомо лише, що раніше посол США в НАТО Джуліана Сміт казала, що дев’ята зустріч Рамштайн може відбутись в лютому, перед річницею повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Дивіться онлайн-трансляцію виступу глави Пентагону Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі за підсумками засідання Рамштайну-8 з перекладом українською від Голосу Америки.