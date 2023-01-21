Парамедик-доброволець, захисниця Азовсталі Катерина Поліщук (Пташка) втратила двох близьких людей під час розв’язаної РФ повномасштабної війни. Це її найкращий друг Віталій та наречений Ярослав.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай, ведучій YouTube-каналу Ходят слухи.

За словами Катерини Поліщук, Віталій Бердюгін (позивний Бьорн) помер у неї на руках. Це сталося, коли російські війська завдали удару по військовому госпіталі в Маріуполі.

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Військовослужбовець був поранений і знаходився в операційній, коли почався потужний обстріл госпіталю. Пташка до останнього була з ним, намагаючись підтримувати його життя.

– Всі поранені, які були на операційних столах, померли. І мій друг, на жаль, також через те, що вдарили з боку генератора, і світла не було. Через це йому не могли зробити операцію, він помер від втрати крові в мене на руках, – повідомила Поліщук.

Вона зазначила, що тепер має янгола-охоронця, маючи на увазі свого померлого друга.

– Він був мені як рідний брат, найближча людина в моєму житті… Навіть більше, ніж братом. Тому що та спорідненість, яка виникає на фронті між людьми, які ділять одну вафлю на чотирьох-п’ятьох, не порівнюється ні з коханням, ні з кровною спорідненістю. Це щось набагато більше, – зізналася Пташка.

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Наречений захисниці Ярослав Христюк також загинув у Маріуполі – наступного дня після того, як не стало її друга Віталія. Його Пташка називає своїм другим янголом-охоронцем.

– Так вийшло, що він дуже хотів зі мною одружитися. А я постійно казала, що це буде після війни, тому що зараз не на часі. І от помирає мій найкращий друг, я розумію, що це вже все. Я розумію, що найбільш імовірно ми звідси не вийдемо. І я кажу хлопцям: Передайте Ярославу, нехай приїде до мене, я хочу йому щось сказати, – згадала Поліщук.

За її словами, наречений приїздив до неї двічі, але вони так і не зустрілися. Тоді вона якраз була в лікарні з товаришем.

– Ярослав двічі приїжджав по мене, він мене шукав, але не знайшов. В результаті я так і не встигла йому сказати, що згодна вийти за нього заміж, – поділилася захисниця.

А наступного дня коханий Пташки загинув, рятуючи свого побратима. Той отримав важке поранення, проте вижив і зараз проходить реабілітацію.

– Ярослав із двома кулями в грудях, рятуючи його, він його врятував, але отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув. Це були два дні пекла, – додала Пташка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Пташка (@ptashka_from_azovstal)

Як відомо, Катерина Поліщук (позивний Пташка) з 2021 року служила парамедиком медичного батальйону Госпітальєри, була учасницею оборони Маріуполя. Під час найважчих боїв, перебуваючи на заводі Азовсталь, Пташка проникливо виконувала українські пісні, підтримуючи побратимів.

Після евакуації оборонців Маріуполя з Азовсталі Поліщук потрапила в російський полон. 21 вересня 2022 року з полону вдалося визволити 215 захисників, серед яких була і Пташка. Вона нагороджена орденом За мужність III ступеня.

Джерело: YouTube-канал Ходят слухи

Фото: Instagram Катерини Поліщук