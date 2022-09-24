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Факти / Україна

Повернулися, щоб боротися далі: Пташка оприлюднила перший допис після полону

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Повернулися, щоб боротися далі: Пташка оприлюднила перший допис після полону

Парамедик-доброволець Катерина Поліщук (Пташка) опублікувала в мережі перший допис після повернення з російського полону.

Публікацію вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram та додала фото на фоні державного прапора України. Катерина висловила упевненість, що кожен захисник Маріуполя буде звільнений, а українські землі – деокуповані.

– Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулися, щоб боротись далі! – наголосила вона.

 

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Допис, поширений birdie mad (@mad_birdie31)

А в Instagram Stories Поліщук подякувала всім за слова підтримки, привітання зі звільненням з полону.

– Дякую за боротьбу за мою волю. Зализуємо рани і в стрій! Якщо перестану посміхатися – я вмерла. А я жива. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це лише початок, – зазначила вона.

Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка, родом із Тернопільщини. Вона музикантка за освітою: закінчила Тернопільський мистецький коледж ім. Соломії Крушельницької, грає на бандурі та пише вірші.

З 2021 року Поліщук служить парамедиком медичного батальйону Госпітальєри, була учасницею оборони Маріуполя від російських окупаційних військ.

Навесні соцмережами поширилося відео, як Пташка у підвалах заводу Азовсталь проникливо виконувала пісні. Саме завдяки цим записам про неї дізналися вся Україна та світ.

Після евакуації захисників Маріуполя з Азовсталі Катерина Поліщук потрапила в російський полон. 21 вересня з полону вдалося повернути 215 військових, серед яких була і Пташка.

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Джерело: Instagram Катерини Поліщук

Фото: Instagram Катерини Поліщук

Джерело: Forbes Україна
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