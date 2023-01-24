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Факти / Україна

Росіяни поцілили в житлові будинки: у Куп’янську спалахнули масштабні пожежі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Харківської області 24 січня 2023

Уранці 24 січня російські війська обстріляли Куп’янськ Харківської області.

Обстріл Харківської області 24 січня 2023
Обстріл Харківської області 24 січня 2023
Росіяни поцілили в житлові будинки: у Куп’янську спалахнули масштабні пожежі / 3 фотографии

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання в житлові будинки.

– Сталися масштабні пожежі, – зазначив Олег Синєгубов.

Обласна влада ще з’ясовує інформацію про руйнування та постраждалих.

Зараз дивляться

Житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти пошкоджено й під час обстрілу Вовчанська Чугуївського району.

По цьому населеному пункту окупанти гатили з артилерії.

Пораненого 52-річного чоловіка госпіталізовано в стані середньої важкості.

Ворожою ракетою зруйновано заклад освіти та будинок культури в селі Вовчанські Хутори.

У селі Гатище Чугуївського району пошкоджено об’єкти цивільної промисловості. На місцях обстрілу спалахнули пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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