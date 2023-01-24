Росіяни поцілили в житлові будинки: у Куп’янську спалахнули масштабні пожежі
Уранці 24 січня російські війська обстріляли Куп’янськ Харківської області.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання в житлові будинки.
– Сталися масштабні пожежі, – зазначив Олег Синєгубов.
Обласна влада ще з’ясовує інформацію про руйнування та постраждалих.
Житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти пошкоджено й під час обстрілу Вовчанська Чугуївського району.
По цьому населеному пункту окупанти гатили з артилерії.
Пораненого 52-річного чоловіка госпіталізовано в стані середньої важкості.
Ворожою ракетою зруйновано заклад освіти та будинок культури в селі Вовчанські Хутори.
У селі Гатище Чугуївського району пошкоджено об’єкти цивільної промисловості. На місцях обстрілу спалахнули пожежі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов