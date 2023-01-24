Уранці 24 січня російські війська обстріляли Куп’янськ Харківської області.

Росіяни поцілили в житлові будинки: у Куп’янську спалахнули масштабні пожежі / 3 фотографии

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання в житлові будинки.

Обласна влада ще з’ясовує інформацію про руйнування та постраждалих.

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Житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти пошкоджено й під час обстрілу Вовчанська Чугуївського району.

По цьому населеному пункту окупанти гатили з артилерії.

Пораненого 52-річного чоловіка госпіталізовано в стані середньої важкості.

Ворожою ракетою зруйновано заклад освіти та будинок культури в селі Вовчанські Хутори.

У селі Гатище Чугуївського району пошкоджено об’єкти цивільної промисловості. На місцях обстрілу спалахнули пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов