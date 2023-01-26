Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Дніпрі пролунали звуки вибухів: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Дніпрі пролунали звуки вибухів: що відомо
Фото: Depositphotos

У Дніпрі пролунали вибухи.

Перед цим в Дніпропетровській області та місті була оголошена повітряна тривога.

У місцевих Telegram спільнотах Дніпра публікують відео вибуху. Одне з таких оприлюднив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Зараз дивляться

За даними спостерігачів, було чутно щонайменше чотири вибухи.

У Telegram каналах також повідомляють, що на місці одного з вибухів видно вогонь та задимлення.

Згодом, близько 23:20, у соцмережах повідомили про повторні вибухи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка