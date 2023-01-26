У Дніпрі пролунали звуки вибухів: що відомо
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У Дніпрі пролунали вибухи.
Перед цим в Дніпропетровській області та місті була оголошена повітряна тривога.
У місцевих Telegram спільнотах Дніпра публікують відео вибуху. Одне з таких оприлюднив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
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За даними спостерігачів, було чутно щонайменше чотири вибухи.
У Telegram каналах також повідомляють, що на місці одного з вибухів видно вогонь та задимлення.
Згодом, близько 23:20, у соцмережах повідомили про повторні вибухи.