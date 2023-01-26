Січень, 25 в 22:54

У Дніпрі пролунали вибухи.

Перед цим в Дніпропетровській області та місті була оголошена повітряна тривога.

У місцевих Telegram спільнотах Дніпра публікують відео вибуху. Одне з таких оприлюднив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Зараз дивляться

За даними спостерігачів, було чутно щонайменше чотири вибухи.

У Telegram каналах також повідомляють, що на місці одного з вибухів видно вогонь та задимлення.

Згодом, близько 23:20, у соцмережах повідомили про повторні вибухи.