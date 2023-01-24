Експерт розповів, коли Україна зможе отримати F-16 та скільки винищувачів нам потрібно

Січень, 24 в 15:56

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що надання Україні винищувачів F-16 фактично розблоковано. Так, Нідерланди вже розглядають можливість озброїти ЗСУ цими літаками.

Які F-16 має характеристики, скільки винищувачів потрібно Україні та коли ми зможемо їх отримати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління, він перебуває на озброєнні 24-х країн.

Зараз дивляться Як повідомляє Sky News, винищувач здатний розпізнавати цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять низько, на висоті радіолокаційних перешкод. F-16 має високу маневреність і може розвивати швидкість у понад 1900 км/год. Окрім того, може пролетіти понад 800 км, захищатися від ворожих літаків, вразити ціль і повернутися до початкової точки. Водночас попри те, що радянський МіГ-29, яким зараз користуються українські Повітряні сили, та F-16 приблизно ровесники, західний літак має ряд переваг. Про це розповів Фактам ICTV військовий експерт Михайло Жирохов. – Західна техніка авіаційна завжди переважала радянську за рахунок того, що вона мала кращу авіоніку. Мала на борту локаційні системи та системи ураження, які дозволяли радянські літаки вражати на більшій відстані. І це завжди була проблема для Радянського Союзу, а потім для Росії, – сказав експерт. За словами Жирохова, F 16 – багатоцільовий літак, тобто він може використовуватися і як перехоплювач, і як бомбардувальник, і як штурмовик. Поява будь-якого західного літака в арсеналі України буде лише плюсом на полі бою, однак доведеться вирішити низку питань. – Для такого літака треба інфраструктура, техніки… Буде потрібна взлітно-посадкова смуга, яка одразу стане ціллю для росіян. Також у нас все радянського зразка і нічого не підходить для західних винищувачів. Навіть ключі, викрутки, все потрібне заново, – каже експерт. Окрім того, доведеться витратити час, щоб перенавчити пілотів та навчити техніків. Перенавчання за американськими стандартами займає близько дев’яти місяців. Михайло Жирохов вважає, що зрештою Україна отримає F 16, але десь наприкінці літа або на початку осені. В ідеалі українським Повітряним силам потрібно щонайменше 26-36 винищувачів. Читайте Розкриють наш потенціал: льотчик Karaya пояснив, чому Україні потрібні винищувачі F-16

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