По шість годин без світла: 30 січня в Хмельницькій області починають діяти нові графіки
Із 30 січня в Хмельницькій області починають діяти нові графіки погодинних відключень світла.
Із понеділка черг на відключення буде шість, а не чотири.
Збільшений буде й часовий проміжок відсутності світла – із чотирьох годин до шести.
Перехід до нових графіків зумовлений ворожими масованими атаками на енергетичні об’єкти, після яких в об’єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.
У Хмельницькобленерго запевняють, що запровадження шести черг дасть змогу більш справедливо здійснювати відключення та трохи збільшити час розподілу електричної енергії.
– Графік погодинних відключень за схемою 6 на 3 передбачає, що відключення триватимуть шість годин, після чого електрична енергія розподілятиметься три години, – пояснюють в обленерго.
Під час перемикання черг можлива похибка в межах 20-40 хвилин.
– Потрібно враховувати, що не всім обладнанням можна керувати дистанційно.
Досить часто оперативно-виїзним бригадам необхідно доїхати до енергооб’єкта та виконати оперативні перемикання із дотриманням вимог охорони праці, – говорять у Хмельницькобленерго.
У компанії обіцяють: щойно ситуація поліпшиться й Хмельницькій області буде доведено більший ліміт, графік погодинних відключень буде змінено відповідно до схеми 4 на 4 або ж 4 на 12 (друга цифра – це кількість годин розподілу електричної енергії).
З’ясувати, коли буде вимкнено світло, можна за посиланням Відключення за адресою.
Сьогодні, 29 січня, відключення відбуватимуться за графіком погодинних відключень для чотирьох черг.
Джерело: Хмельницькобленерго