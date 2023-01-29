По шість годин без світла: 30 січня в Хмельницькій області починають діяти нові графіки

Січень, 29 в 11:31

Із 30 січня в Хмельницькій області починають діяти нові графіки погодинних відключень світла.

Із понеділка черг на відключення буде шість, а не чотири.

Збільшений буде й часовий проміжок відсутності світла – із чотирьох годин до шести.

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Перехід до нових графіків зумовлений ворожими масованими атаками на енергетичні об’єкти, після яких в об’єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.

У Хмельницькобленерго запевняють, що запровадження шести черг дасть змогу більш справедливо здійснювати відключення та трохи збільшити час розподілу електричної енергії.

– Графік погодинних відключень за схемою 6 на 3 передбачає, що відключення триватимуть шість годин, після чого електрична енергія розподілятиметься три години, – пояснюють в обленерго.

Під час перемикання черг можлива похибка в межах 20-40 хвилин.

– Потрібно враховувати, що не всім обладнанням можна керувати дистанційно. Досить часто оперативно-виїзним бригадам необхідно доїхати до енергооб’єкта та виконати оперативні перемикання із дотриманням вимог охорони праці, – говорять у Хмельницькобленерго.

У компанії обіцяють: щойно ситуація поліпшиться й Хмельницькій області буде доведено більший ліміт, графік погодинних відключень буде змінено відповідно до схеми 4 на 4 або ж 4 на 12 (друга цифра – це кількість годин розподілу електричної енергії).

З’ясувати, коли буде вимкнено світло, можна за посиланням Відключення за адресою.

Сьогодні, 29 січня, відключення відбуватимуться за графіком погодинних відключень для чотирьох черг.

Джерело: Хмельницькобленерго