Январь, 29 в 11:31

С 30 января в Хмельницкой области начинают действовать новые графики почасовых отключений света.

С понедельника очередей на отключение будет шесть, а не четыре.

Увеличен будет и промежуток отсутствия света – с четырех часов до шести.

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Переход к новым графикам обусловлен вражескими массированными атаками на энергетические объекты, после которых в объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии.

В Хмельницкоблэнерго уверяют, что введение шести очередей позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения электрической энергии.

– График почасовых отключений по схеме 6 на 3 предусматривает, что отключения будут продолжаться шесть часов, после чего электрическая энергия будет распределяться три часа, – объясняют в облэнерго.

При переключении очередей возможна погрешность в пределах 20-40 минут.

– Следует учитывать, что не всем оборудованием можно управлять дистанционно. Часто оперативно-выездным бригадам необходимо доехать до энергообъекта и выполнить оперативные переключения с соблюдением требований охраны труда, – говорят в Хмельницкоблэнерго.

В компании обещают: как только ситуация улучшится и Хмельницкой области будет доведен больший лимит, график почасовых отключений будет изменен в соответствии со схемой 4 на 4 или 4 на 12 (вторая цифра – это количество часов распределения электрической энергии).

Выяснить, когда будет отключен свет, можно по ссылке Отключение по адресу.

Сегодня, 29 января, отключения будут происходить по графику почасовых отключений для четырех очередей.

Источник: Хмельницкоблэнерго