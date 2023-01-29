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Факты / Україна

По шесть часов без света: 30 января в Хмельницкой области начинают действовать новые графики

Татьяна Забожко, редактор ленты
По шесть часов без света: 30 января в Хмельницкой области начинают действовать новые графики
Фото: Pexels

С 30 января в Хмельницкой области начинают действовать новые графики почасовых отключений света.

С понедельника очередей на отключение будет шесть, а не четыре.

Увеличен будет и промежуток отсутствия света – с четырех часов до шести.

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Переход к новым графикам обусловлен вражескими массированными атаками на энергетические объекты, после которых в объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии.

В Хмельницкоблэнерго уверяют, что введение шести очередей позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения электрической энергии.

– График почасовых отключений по схеме 6 на 3 предусматривает, что отключения будут продолжаться шесть часов, после чего электрическая энергия будет распределяться три часа, – объясняют в облэнерго.

При переключении очередей возможна погрешность в пределах 20-40 минут.

– Следует учитывать, что не всем оборудованием можно управлять дистанционно.

Часто оперативно-выездным бригадам необходимо доехать до энергообъекта и выполнить оперативные переключения с соблюдением требований охраны труда, – говорят в Хмельницкоблэнерго.

В компании обещают: как только ситуация улучшится и Хмельницкой области будет доведен больший лимит, график почасовых отключений будет изменен в соответствии со схемой 4 на 4 или 4 на 12 (вторая цифра – это количество часов распределения электрической энергии).

Выяснить, когда будет отключен свет, можно по ссылке Отключение по адресу.

Графік відключення в Хмельницькій області 30 січня 2023

Сегодня, 29 января, отключения будут происходить по графику почасовых отключений для четырех очередей.

Графік відключення в Хмельницькій області 29 січня 2023

Источник: Хмельницкоблэнерго

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