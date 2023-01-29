Скільки літаків F-16 може отримати Україна після Рамштайну – прогноз Повітряних сил

Січень, 29 в 14:43

Україні було б достатньо щонайменше п’ять бригад літаків західного виробництва, наприклад, F-16, для захисту країни від ворога в майбутньому.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

– Зрозуміло, що одразу нам ніхто п’ять бригад не дасть. Починатимемо ми, як із системами IRIS-T і NASAMS – спочатку з однієї-двох батарей, лише згодом постачання нарощуватимуться, – пояснює процедуру постачання Юрій Ігнат.

За словами речника, за умови, що західні партнери ухвалять остаточне рішення щодо надання літаків F-16, постачання може початися з кількох ескадрилей.

Зараз дивляться

– Кількість літаків не буде настільки великою, як хотілося б, адже паралельно треба готувати пілотів, інженерно-авіаційну службу та аеродромну інфраструктуру, – наголошує Юрій Ігнат.

Про необхідність постачання літаків, зокрема F-16, Україна говорить із перших днів повномасштабного вторгнення.

Українське командування прагне замінити увесь парк радянських літаків, що застарів уже і морально, і фізично, а воює сьогодні на межі своїх можливостей лише завдяки пілотам.

Нині від керівництва держави надходять сигнали, що дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), що заплановане на 14 лютого, буде “авіаційним”.

Тобто учасники засідання обговорюватимуть надання Україні літаків західного виробництва.

– Чи буде там ухвалене це рішення, складно сказати. Ви ж бачите, наскільки чутливий західний світ до інформації про можливу ескалацію, яку активно поширює російська пропаганда. Рішення буде колегіальним, тому очікуватимемо, що воно буде авіаційним та на користь нашої держави, – висловлює сподівання Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Головуватимуть під час Рамштайну-9 Сполучені Штати Америки.