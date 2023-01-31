Січень, 31 в 14:58

СБУ затримала “агентів проникнення” ФСБ РФ, які повідомляли ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів.

Одним із них виявився мешканець Харківщини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник спецслужби РФ. Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

Після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області, де він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано вивчав систему охорони військового об’єкта.

Зараз дивляться Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області. На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська. Окрім того, до злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум, а згодом – до Одеської області. Погодившись на пропозицію російського агента, його поплічник намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами ЗСУ у причорноморському регіоні. Обидва зрадники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості. Їх затримали на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру.

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