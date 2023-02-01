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Факти / Україна

РФ створила фейк про причину трагедії у Броварах, але зганьбилася на знанні української мови

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Авіакатастрофа в Броварах 18 січня 2023

У соціальних мережах та на пропагандистських кремлівських каналах розповсюджується фейковий документ щодо нібито причини катастрофи гвинтокрила Super Puma у Броварах, коли загинуло керівництво МВС України.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Там зауважили, що креативники фейкового документа не спромоглися перекласти ініціали командувача Повітряного командування Центр.

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— Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську! – зазначили у Повітряних силах.

У фейку, що поширюється соцмережами, ініціали в текстовому листі українською мовою Кривоножка зазначені як А.Н. замість правильного А.М.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа. Гвинтокрил, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, зокрема одна дитина.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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