Лютий, 02 в 18:59

Україна докладе всіх зусиль, аби виконати вимоги для вступу в Європейський Союз якомога швидше.

Про це після завершення спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві заявив журналістам прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що рішення про членство в ЄС мають ухвалити 27 країн, тому цей процес забере певний час.

Зараз дивляться

– Коли я говорю про два роки, то йдеться про те, що ми докладемо всіх зусиль, щоби покласти ЄС на стіл звіт про те, що ми готові. Ми розуміємо, що схвалення цього рішення забере час. Але ми хочемо завершити свою частину роботи якнайшвидше, – сказав він.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, швидке виконання вимог ЄС можливе.

– Мета (якої треба досягти для готовності до вступу) – вона стандартизована. Але швидкість, з якою досягається ця мета – різна для кожної країни. Процес вступу залежить від дій. Якісь держави швидкі, якісь повільні, якісь навіть рухаються назад, – сказала президентка ЄК.

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна має амбітний дворічний графік, щоб реалізувати план вступу до ЄС.