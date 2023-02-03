Лютий, 03 в 16:48

Глава Європейської ради Шарль Мішель розповів, наскільки ймовірно, що Україна стане членом ЄС за два роки.

В інтерв’ю Суспільному він сказав, що для цього має бути сильна політична воля до впровадження реформ.

— Я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити, – сказав він.

За словами Мішеля, коли у ЄС вирішили надати Україні кандидатство, за кілька тижнів до рішення, “хтось вагався, хтось ставився песимістично”.

Зараз дивляться

— Та нам це вдалося, ви змогли нарешті швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС, – додав глава Євроради.

Мішель сказав, що наразі необхідно зосередитися на необхідних зусиллях з обох сторін. Другим пунктом він назвав очікування початку переговорів.

— Також важливо використовувати інструменти, які ми вже маємо. Наприклад, я хотів би, щоб ми прискорили процес спільного роумінгу для того, щоб з’єднати Україну з ЄС. Я хотів би, щоб ми прискорили зусилля для поступової інтеграції України в єдиний ринок, – резюмував він.

Наразі у Києві триває саміт Україна-ЄС. 30 січня 2023 року прем’єр України Шмигаль в одному з інтерв’ю зазначив, що Україна сподівається вступити до складу Європейського Союзу за два роки.