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Факти / Україна

Лютий та березень будуть дуже активні: Юсов анонсував посилення військових дій на фронті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна перебуває напередодні “дуже активної фази” війни, у лютому і березні очікується посилення дій на фронті.

Про це в ефірі каналу Freedom заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

– Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень – будуть дуже активні дії, – каже він.

Юсов зазначив, що наразі ситуація на фронті важка – ворог продовжує наступальні дії.

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Крім того, він додав, що РФ розуміє, що посилюється міжнародна підтримка України і що скоро буде наступний Рамштайн, тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК Вагнер та інших приватних військових компаній.

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За словами Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в українській армії, але Росії нічого не залишається, окрім як намагатися воювати “кількістю”.

– Майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і плюс озброєння – як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою переламає хід цих наступальних дій, – підсумував представник розвідки.

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