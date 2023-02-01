Лютий та березень будуть дуже активні: Юсов анонсував посилення військових дій на фронті
Україна перебуває напередодні “дуже активної фази” війни, у лютому і березні очікується посилення дій на фронті.
Про це в ефірі каналу Freedom заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
– Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень – будуть дуже активні дії, – каже він.
Юсов зазначив, що наразі ситуація на фронті важка – ворог продовжує наступальні дії.
Крім того, він додав, що РФ розуміє, що посилюється міжнародна підтримка України і що скоро буде наступний Рамштайн, тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК Вагнер та інших приватних військових компаній.
За словами Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в українській армії, але Росії нічого не залишається, окрім як намагатися воювати “кількістю”.
– Майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і плюс озброєння – як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою переламає хід цих наступальних дій, – підсумував представник розвідки.