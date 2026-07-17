Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара матиме такий самий обсяг завдань, що і Михайло Федоров.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами.

Які завдання матиме Хмара на посаді в.о. міністра оборони

– Чинний виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара також має безпекові компетенції, які допоможуть йому контролювати окремі процеси, – зазначив радник президента.

Він додав, що рішення щодо призначення Хмари виконувачем обов’язків міністра оборони очікується у другій половині дня 17 липня.

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– По Хмарі: у другій половині дня будуть рішення по цьому… Бо головне, що зараз визначає хід подій – це далекобійність і мідстрайки, – сказав Литвин.

Коментуючи ситуацію щодо посади Ігоря Клименка, радник президента висловив сподівання, що сьогодні вдасться надати більше інформації.

Литвин також анонсував майбутні кадрові зміни серед заступників міністра закордонних справ.

– Сибіга вже був сьогодні у президента, будуть ще зміни серед заступників МЗС, вони обговорили подальшу роботу, – повідомив Литвин.

За інформацією РБК-Україна, Сибіга може тимчасово очолити МЗС.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду.

Міністри оборони та закордонних справ Михайло Федоров і Андрій Сибіга не були перепризначені. Президент не вніс до парламенту кандидатури на ці посади.

Зеленський призначив виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару виконувати обов’язки міністра оборони.

Після дотримання всіх юридичних процедур президент звернеться до Верховної Ради за підтримкою Хмари на посаду міністра оборони.

Що відомо про Євгенія Хмару

5 січня Євгеній Хмара став тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Із 2011 року Хмара проходив військову службу в Центрі спецоперацій А СБУ, у 2023 році очолив цей підрозділ, неформально відомий як Альфа.

Генерал-майор Хмара має низку відомчих і державних нагород.

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