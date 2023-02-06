Лютий, 06 в 19:05

Російські агресори посилено обстрілюють Херсон та Голу Пристань з реактивних систем залпового вогню – лише за останню добу було 36 таких обстрілів. Крім того, вони збільшують репресії на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що на Харківщині обстрілів зазнали 10 населених пунктів, на Сумщині – два, на Луганщині – шість, на Донеччині – 9, на Запорізькому напрямку – понад 15 н.п., на Херсонському – ще 12.

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– Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих “державних підприємств ЛНР”, які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%, – сказано в повідомленні.

Також окупанти посилюють фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

– Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ Російської Федерації. Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді, – повідомляє Генштаб.

Зазначається, що в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою.

Окупанти обіцяють випускникам цих класів, що їм нібито будуть надаватись пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

За останню добу авіація Сил оборони завдала по районах зосередження окупантів дев’ять ударів, ще два – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили противника.