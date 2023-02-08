Директорку одного з дитсадків Києва підозрюють у розтраті 2 млн грн батьківських внесків

Лютий, 08 в 15:57

Директорку одного зі столичних дитячих садків підозрюють у розтраті 2 млн грн батьківських внесків. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначено, що підозрювана, перебуваючи на посаді директора приватного дитячого садка, упродовж декількох місяців безпідставно перераховувала батьківські внески з банківських рахунків садка на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців за консультаційні послуги, які фактично не надавались.

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Її дії завдали дитсадку збитків на понад 2 млн грн.

Наразі директорці повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.