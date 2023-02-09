Лютий, 09 в 16:14

Гауляйтери Криму готуються до української операції зі звільнення півострова.

Про це повідомляє ГУР.

Так, російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки.

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Згідно з документом, отриманим українською розвідкою, встановлюється високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Аналогічний рівень загрози оголошується на підвідомчих об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Зазначено, що підрозділам ФСБ РФ наказали посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Також посилюється контроль за переміщенням російських громадян й іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

Окрім того, місцевим підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення рятувальних операцій. На МОЗ покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

– Подібні заходи безпеки з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну, – зазначають розвідники.

Окупаційна влада Криму готується до звільнення півострова ЗСУ – ГУР / 3 фотографии

Раніше у ГУР повідомили, що нові наступальні операції російських військ можуть відбутися в трьох областях України. Кремль продовжує мобілізацію і не має наміру припиняти війну.