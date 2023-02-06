Перестаньте розпалювати ворожнечу, це був жарт: скандальну пресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби

Лютий, 06 в 19:47

Скандальну пресофіцерку Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Цю інформацію у коментарі українським журналістам підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Вона потрапила у скандал через фотографії з відпочинку в Парижі та Буковелі під час воєнного стану на території України.

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– Так, я можу підтвердити, що Плантовську звільнили з військової служби. До цього її з Одеси перевели у Житомирський прикордонний загін для проходження подальшої служби на посаді, яка не пов’язана з комунікаціями. Наразі вона звільнена, відповідно до законодавства України про військовий обов’язок та службу. Звільнення відбулося в кінці січня, – зазначив він.

За його словами, Плантовська ніколи не була речницею Держприкордонслужби України. Вона виконувала обов’язки офіцерки пресслужби, але не керувала нею.

Плантовська потрапила в скандал через знімки, які вже колишня пресофіцерка публікувала у соцмережах. Користувачі соцмереж обурилися поведінкою військової.

– З кількох десятків тисяч коментарів на мою адресу з прокльонами мене і моєї сім’ї, погрозами, приниженням, на які я не відповідала, ЗМІ вибрали один мій коментар, який я перевела в жарт, щоб хоча б якось захиститися. Перестаньте розпалювати ворожнечу всередині країни, – заявила Плантовська.

На сторінках вона хизувалася відпочинком на зимові свята у Парижі та Буковелі, проте вона не висвітлювала роботу Держприкордонслужби.

Водночас вона скаржилася, що отримує хейт в інтернеті, та обіцяла “розповісти правду”, а потім перестала коментувати ситуацію.