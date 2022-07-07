Із посланням “руському воєнному кораблю”: кадри встановлення прапору на Зміїному
У мережі з’явилися фото та відео встановлення прапору України на острові Зміїний – селищі Біле Ізмаїльського району Одеської області.
Світлинами моменту підписання прапору, зокрема, поділився речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
На опублікованих Сергієм Братчуком фото видно, що українські військові перед встановленням стягу на острові залишили для окупантів напис: Пам’ятай, “русский военный корабль”! Острів Зміїний – це Україна!
Під цими словами поставив підпис начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Нагадаємо, що українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний 30 червня.
А вже 4 липня Україна встановила на острові державний прапор, повернувши територію під свою юрисдикцію.
У Міноборони РФ спішну евакуацію залишків російського гарнізону з острова назвали “кроком доброї волі”, зазначивши, що їхні війська “завершили виконання завдань”.
Після відходу з острову Зміїний російські військові два дні поспіль завдали по ньому бомбових ударів, активізували авіацію.
А на світанку 7 липня російські загарбники під час авіаційного обльоту та розвідки ситуації на Зміїному скинули на острів дві ракети повітряного базування, суттєво пошкодивши причал.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.
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Джерело: Сергій Братчук
Фото: Сергій Братчук