Липень, 07 в 10:55

У мережі з’явилися фото та відео встановлення прапору України на острові Зміїний – селищі Біле Ізмаїльського району Одеської області.

Світлинами моменту підписання прапору, зокрема, поділився речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Із посланням “руському воєнному кораблю”: кадри встановлення прапору на Зміїному / 3 фотографии

На опублікованих Сергієм Братчуком фото видно, що українські військові перед встановленням стягу на острові залишили для окупантів напис: Пам’ятай, “русский военный корабль”! Острів Зміїний – це Україна!

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Під цими словами поставив підпис начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Нагадаємо, що українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний 30 червня.

А вже 4 липня Україна встановила на острові державний прапор, повернувши територію під свою юрисдикцію.

У Міноборони РФ спішну евакуацію залишків російського гарнізону з острова назвали “кроком доброї волі”, зазначивши, що їхні війська “завершили виконання завдань”.

Після відходу з острову Зміїний російські військові два дні поспіль завдали по ньому бомбових ударів, активізували авіацію.

А на світанку 7 липня російські загарбники під час авіаційного обльоту та розвідки ситуації на Зміїному скинули на острів дві ракети повітряного базування, суттєво пошкодивши причал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Братчук

Фото: Сергій Братчук