Лютий, 12 в 20:25

Росія знову спрямувала дрони в напрямку Дніпропетровської області.

В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram каналі.

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– Знову мопеди. Вартові неба – на захисті, – написав він.

Він закликав мешканців регіону бути обачними та берегти себе.

Згодом на території Дніпропетровської області пролунали вибухи, пишуть мешканці регіону та публікують відповідні аудіозаписи. Наразі невідомо, якою є причини вибухів.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж повідомив, що, ймовірно, в напрямку Дніпра летять два іранських дрони.

– 2 мопеди. Дніпро, – лаконічно повідомив він.

Згодом у Повітряних силах Збройних сил України спростували інформацію, що Росія завдає ударів по Дніпропетровській області саме іранськими безпілотниками типу Shahed.

– Інформація про застосування противником Шахедів увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування Схід, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що наразі результати роботи ППО уточнюються.

Перед цим Російська Федерація два вечори поспіль атакувала Україну невеликими партіями іранських безпілотників Shahed.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що в цьому немає якоїсь нової тактики, оскільки Росія вдавалась до подібних дій у вересні-жовтні 2022 року.

Фото: Головне управління розвідки