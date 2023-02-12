Ворог повернувся до старої тактики: Ігнат про нічні атаки Shahed

Лютий, 12 в 13:40

Росія два вечори поспіль атакує Україну невеликими партіями дронів-камікадзе Shahed. У цьому немає якоїсь нової тактики – ворог так вже робив у вересні-жовтні минулого року, пояснив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Приблизно з 23:00 атакують до пізньої ночі. Тобто наша ППО десь до другої-третьої години відловлює та відстрілює Shahed. Так ворог робив ще у вересні. Вже бачимо другий день поспіль з 18:00 до 21:00 вони атакують невеликими партіями, – розповів він.

За його словами, головна мета росіян – виснажити ППО, виявити позиції наших ЗРК, загалом Сил оборони, мобільних вогневих груп, щоб вносити певні корективи у подальші атаки.

Тобто РФ може у найближчі дні продовжити такі атаки, але це також залежить від того, скільки у них таких БПЛА, оскільки складається враження, що ворог економить, додав Ігнат.

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– Ми бачимо, що збили за учорашній вечір, окрім чотирьох Shahed, ще й Орлан, який робить повітряну розвідку. Тому тут більше акцент на розвідці, – сказав спікер Повітряних сил.

Уночі 12 лютого критична інфраструктура в східних областях України витримала чергову ворожу атаку дронами.

Наша ППО у Запорізькій області знищила чотири дрони-камікадзе типу Shahed. Ще один БПЛА типу Орлан-10 збили на території Донецької області.